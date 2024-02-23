Гуменюк розповіла, як нічний удар по Одесі пов'язаний з ситуацією навколо Придністров'я

Зараз відбувається "розхитування в інформаційному просторі".

Наразі на території невизнаного Придністров'я не спостерігається бурхливої активності. Втім нічна атака дронів та ракети на Одеську область свідчать про додатковий тиск.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона наголошує, що наразі відбувається "розхитування в інформаційному просторі", а також "намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях". За словами Гуменюк, подібне в РФ виникає час від часу хвилеподібно.

"Атака, яка відбулась вночі в напрямку Одещини, зокрема з використанням ракет, - це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримку буде забезпечено у випадку виникнення там бурхливої ситуації", - пояснила представниця ЗСУ.

Гуменюк також заявила, що державний кордон надійно захищений та укріплений, забезпечено його недоторканість.

"Ми відстежуємо ситуацію, а збоку "Придністровської республіки" подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані", - додала вона.

Нагадаємо, 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що вони можуть ініціювати новий референдум щодо анексії Росією.

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