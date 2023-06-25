Гуменюк розповіла, як окупанти на фронті сприйняли заколот Пригожина

На тлі заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який провалився, ситуація на фронті значно не змінилася. Однак обстрілів стало менше.

Про це в етері національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності цих підрозділів ("вагнерівців") не так багато. Якщо і є, то це точкові базування, вони незначний вплив мали на цю ситуацію. Але решта особового складу окупантів була дуже збентежена. Ми намагалися їм забезпечити максимальне інформування того, що відбувається, щоб їх морального-психологічний дух зазнавав правильного напрямку - напрямку курсу російського корабля. Вони дійсно були суттєво занепокоєні тим, що відбувається у власній країні, аж до того, що були розмови, що офіцерству необхідно повертатися до своєї країни і наводити там лад для того, щоб представники зека не брали владу в цій країні. Все це сприяло тому, що певним чином і кількість обстрілів зменшилася, хоча й некритично. Вони продовжують виконувати свою роботу, але нерозуміння ситуації, своїх перспектив, дуже суттєво впливає на подальше виконання їх бойових завдань", - сказала вона.

Крім того, це вплинуло на ситуацію у тимчасово окупованому Криму.

"Дійсно, досить суттєво це вплинуло на тих, хто "понаєхалі", черги посилились, напруження на логістично-транспортні артерії надзвичайно високе. Через це окупаційна влада Криму також занепокоєна. Напруження на транспортних шляхах було максимально високе,черги досягали кількох десятків кілометрів", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що Збройні сили України під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км.

Українські військові з 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

За останніми даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.