Гуменюк розповіла, як окупанти реагують на інформацію про рейди ЗСУ на лівий берег

Щоб висадитися на лівому березі Херсонщини, не бути знищеним і ще й закріпитися, потрібно зачистити територію. Окрім того, потрібно відкинути ворога, який постійно обстрілює звільнену територію.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Дійсно, певні задачі виконуються, але деякі підрозділи, які відпрацювали, знову повернені на місце. Вони збережені як людський потенціал. Найголовніша цінність для нас - це люди. Ми працюємо над тим, щоб зачистити територію контрбатарейно, щоб ворог не мав можливостей нищити наші підрозділи. Тільки тоді, коли буде безпечно, коли буде доцільно, коли буде знищено ту потужність ворога, яка заважатиме просуванню вперед - тільки тоді можна буде говорити про такі просування і здійснювати їх на практиці. Зараз дійсно передчасно, створюючи такий ажіотаж, завдають великого клопоту тим, хто працює навіть у контрбатарейному режимі, і тим, хто проживає на протилежному березі. Ворог, бурхливо реагуючи на такі повідомлення, посилює обстріли, зокрема населених пунктів правого берега", - сказала вона.

Раніше заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що на окупованій території Херсонської області підрозділи ЗСУ проводять спеціальні операції, але повноцінний десант на лівому березі Дніпра відбудеться тоді, коли ворожі війська буде відкинуто.

Аналітики зазначили, що висновки щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині робити передчасно.

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