Гуменюк розповіла, як РФ переорієнтовується для подальших масованих атак по Україні

Речниця захисників півдня попередила, що дронові атаки по Україні посилюватимуться, і будуть досить регулярними.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, як росіяни переорієнтовуються, аби продовжувати свої масовані атаки по Україні.

Про це Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.

Загроза ударів ракетами "Калібр"

Речниця Сил оборони півдня попередила про загрозу нових ракетних атак з Чорного моря. У ворога є ракетоносії, і вони споряджені та заведені до пунктів базування.

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"Їх готовність дуже висока. Дві-три години достатньо для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема й підводні, на чергування", – зауважила Гуменюк.

Вона звернула увагу, що запуски росіянами ракет "Калібр" ще на початку року характеризувалися нетиповою кількістю.

"Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і цілком ймовірно, будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки – це атаки просто з бухти", – попередила речниця захисників півдня.

РФ переключає тактику на застосування балістики

Вона також вказала, що в окупованому Криму в росіян вже є наземні ракетні пускові платформи. Силам оборони України відома їхня кількість.

"Ми відстежуємо їхні маневри. І те, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики – це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також", – розповіла Гуменюк.

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Росіяни системно накопичують "Шахеди"

Окрім того, росіяни системно накопичують дрони-камікадзе. Речниця ОК "Південь" нагадала про нещодавній авіарейс з Ірану до Росії з партією "Шахедів". Також у ворога є і власне виробництво, збирання дронів.

"Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони менш масовані, це може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений. І далі атаки будуть посилюватись. І ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними", – попередила Гуменюк.

Атака дронами по Україні 2 квітня

Речниця Сил оборони півдня також прокоментувала дронову атаку по Україні в ніч проти 2 квітня. Вона повідомила, що ворог атакував з півдня. Під прицілом були об’єкти енергетики Дніпропетровщини і Кіровоградщини.

"Три дрони нам вдалося знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини, далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об’єкта критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Але люди не постраждали, пожежу ліквідовано", – розповіла Гуменюк.

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Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, Росія планує влаштувати ще декілька масованих ударів по енергетиці України цієї весни. У зв’язку з виснаженням у ворога запасу ракет, знову знадобиться пауза для їхнього накопичення.

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