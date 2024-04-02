Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гуменюк розповіла, як РФ переорієнтовується для подальших масованих атак по Україні

Гуменюк розповіла, як РФ переорієнтовується для подальших масованих атак по Україні

Ракетно-дронова атака РФ по Україні / Колаж

Речниця захисників півдня попередила, що дронові атаки по Україні посилюватимуться, і будуть досить регулярними.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, як росіяни переорієнтовуються, аби продовжувати свої масовані атаки по Україні.

Про це Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.

Загроза ударів ракетами "Калібр"

Речниця Сил оборони півдня попередила про загрозу нових ракетних атак з Чорного моря. У ворога є ракетоносії, і вони споряджені та заведені до пунктів базування.

"Їх готовність дуже висока. Дві-три години достатньо для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема й підводні, на чергування", – зауважила Гуменюк.

Вона звернула увагу, що запуски росіянами ракет "Калібр" ще на початку року характеризувалися нетиповою кількістю.

"Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і цілком ймовірно, будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки – це атаки просто з бухти", – попередила речниця захисників півдня.

РФ переключає тактику на застосування балістики

Вона також вказала, що в окупованому Криму в росіян вже є наземні ракетні пускові платформи. Силам оборони України відома їхня кількість.

"Ми відстежуємо їхні маневри. І те, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики – це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також", – розповіла Гуменюк.

Читайте провідні новини дня:

Росіяни системно накопичують "Шахеди"

Окрім того, росіяни системно накопичують дрони-камікадзе. Речниця ОК "Південь" нагадала про нещодавній авіарейс з Ірану до Росії з партією "Шахедів". Також у ворога є і власне виробництво, збирання дронів.

"Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони менш масовані, це може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений. І далі атаки будуть посилюватись. І ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними", – попередила Гуменюк.

Атака дронами по Україні 2 квітня

Речниця Сил оборони півдня також прокоментувала дронову атаку по Україні в ніч проти 2 квітня. Вона повідомила, що ворог атакував з півдня. Під прицілом були об’єкти енергетики Дніпропетровщини і Кіровоградщини.

"Три дрони нам вдалося знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини, далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об’єкта критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Але люди не постраждали, пожежу ліквідовано", – розповіла Гуменюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знищено 9 із 10 “Шахедів”. Куди цілили дрони і які наслідки?

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, Росія планує влаштувати ще декілька масованих ударів по енергетиці України цієї весни. У зв’язку з виснаженням у ворога запасу ракет, знову знадобиться пауза для їхнього накопичення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація