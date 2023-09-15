Гуменюк розповіла, яка ситуація в морі після атаки на Севастополь

Росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоб отримати місце для маневрів.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що окупанти ширше розгортають корабельне угруповання.

"Їм неспокійно в бухтах, вони розуміють, що у затислих умовах буде маневрувати неможливо", - розповіла Гуменюк.

За її словами, на сьогодні ворог розгорнув 17 одиниць корабельного угруповання у Чорному морі та 16 а Азовському.

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"У Чорне море виведений "Циклон", який номінально є носієм ракет, але поки що ми не фіксували його застосування як ракетоносія", - додала Гуменюк.

Вона зауважила, що потенційний залп такого МРК - 8 ракет.

"Тому треба бути готовими, що вони можуть вдатися до відчайдушного кроку - застосовувати корабель, який не пройшов офіційних випробувань", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Що відомо про атаку

Сили оборони 14 вересня завдали удар по патрульному кораблю "Сергій Котов" – одному з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії, який вперше спустили на воду 2021 року.

В Мережі показали, як українські надводні морські дрони можуть уражати ворожі кораблі та опори Кримського мосту.

Десантні спроможності Росії з кожним прильотом по Чорноморському флоту зменшуються.

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