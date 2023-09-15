Гуменюк розповіла, яка ситуація в морі після атаки на Севастополь

Ворог розгорнув 17 одиниць корабельного угруповання у Чорному морі.
Росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоб отримати місце для маневрів.
Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Гуменюк зазначила, що окупанти ширше розгортають корабельне угруповання.
"Їм неспокійно в бухтах, вони розуміють, що у затислих умовах буде маневрувати неможливо", - розповіла Гуменюк.
За її словами, на сьогодні ворог розгорнув 17 одиниць корабельного угруповання у Чорному морі та 16 а Азовському.
"У Чорне море виведений "Циклон", який номінально є носієм ракет, але поки що ми не фіксували його застосування як ракетоносія", - додала Гуменюк.
Вона зауважила, що потенційний залп такого МРК - 8 ракет.
"Тому треба бути готовими, що вони можуть вдатися до відчайдушного кроку - застосовувати корабель, який не пройшов офіційних випробувань", - резюмувала Наталія Гуменюк.
Що відомо про атаку
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