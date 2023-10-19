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Гуменюк висміяла окупантів з їхніми "бойовими дельфінами" у Криму

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Гуменюк висміяла окупантів з їхніми "бойовими дельфінами" у Криму

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк / Фото: Natalia Humeniuk/Facebook

Представниця ЗСУ пожартувала, що навіть дельфіни не погодяться працювати з російськими загарбниками.

Інформація про залучення до війни росіянами в окупованому Криму бойових дельфінів є інформаційним вкидом, який висміяла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Свою заяву щодо дельфінів Гуменюк зробила у ефірі телемарафону "Єдині новини"

Речниця Сил оборони півдня звернула увагу, що повідомлення про використання росіянами бойових дельфінів у межах гібридної війни з’являються вже не вперше.

"Я думаю, що в умовах гібридної війни вони уже не вперше використовують такі вкиди застосування тваринного світу у бойових діях. Але враховуючи, що з ними (росіянами – ред.) навіть море не згодне, я думаю, що з ними навіть дельфіни не погодяться працювати на їхньому боці", – поглузувала Гуменюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія створює армію бойових дельфінів! Гуменюк - про небезпеки від РФ і повну маячню пропаганди

Нагадаємо, напередодні розслідувачі Naval News повідомили про загони тренованих дельфінів, яких російські окупанти розмістили на своїй військово-морській базі на північному заході Криму. Згідно з повідомленням, загарбники тренують дельфінів захищати критично важливі бази від водолазів спецназу.

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Дата публікації
Перегляди
1397
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