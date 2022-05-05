Гумконвой прямує до "Азовсталі": ООН і Червоний Хрест евакуюють людей з Маріуполя (відео)

Гумконвой прямує до "Азовсталі": ООН і Червоний Хрест евакуюють людей з Маріуполя (відео)

Координатор надзвичайної допомоги розповів про спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста операцію з евакуації людей з Маріуполя.

Організація Об'єднаних Націй планує зібрати понад два млрд доларів для допомоги українським біженцям і тим, хто потребує допомоги вдома, а також сподівається вивезти ще певну кількість людей із заблокованого росіянами Маріуполя.

Про це заявив заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс на Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається в четвер у Варшаві.

Так, понад 100 людей були вивезені з "Азовсталі". Учора вдалося забрати понад 340 цивільних з різних частин міста, зазначив він.

"Сьогодні, зараз, конвой прямує до "Азовсталі", де має бути завтра вранці. Сподіваємося забрати тих, хто залишився в цьому пеклі, та доставити їх у безпеку", - заявив заступник генсека ООН. Він відзначив надзвичайну складність цієї операції.

Гріффітс наголосив на солідарності з Україною і підкреслив необхідність зробити все, щоб зменшити страждання людей.

"Ми ухвалили екстрене звернення з проханням (акумулювати) 2,25 млрд і сподіваємося, що їх вдасться зібрати", - сказав представник ООН.

Війна, зауважив він, «викликала найбільший рух людей, біженців, після Другої світової війни …в масштабі, якого ще не бачили в Європі», - зазначив Гріффітс і вказав, що понад 5,6 млн біженців виїхали в Європу, ще понад 7,7 млн стали біженцями всередині країни. Але є багато таких, хто просто не може залишити свої домівки – старі люди, інваліди тощо.

За оцінками ООН, майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги. Потребують допомоги і близько 40% тих, хто залишив Батьківщину, додав Гріффітс

ООН, за його словами, і понад 200 гуманітарних партнерів організації працюють над наданням допомоги, залучивши додатковий персонал. Організовано 8 гуманітарних хабів поза межами Києва.

Гріффітс побував у Києві тиждень тому, побачив братські могили, спілкувався з людьми.

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя також прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити.

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