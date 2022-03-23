Гумконвой, який прямував до Маріуполя, могли захопити бойовики "ДНР" - Запорізька ОВА

Гумконвой, який прямував до Маріуполя, могли захопити бойовики "ДНР" - Запорізька ОВА

Наразі місцеперебування українських рятувальників невідоме.

Співробітників ДСНС, яких 22 березня затримали на тимчасово непідконтрольній Збройним силам території, могли захопити бойовики "ДНР".

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

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Наразі місцеперебування українських рятувальників невідоме. "За наявними даними, затримання здійснено "військовослужбовцями" так званої "Донецької народної республіки" в районі населеного пункту Мангуш (Донецька область - Ред.)", - повідомив представник Запорізької ОВА.

Зазначається, що під час руху гуманітарного конвою за маршрутом Запоріжжя-Бердянськ-Маріуполь було затримано співробітників ДСНС України: майора служби цивільного захисту Сергія Шпаковського, прапорщика служби цивільного захисту Олександра Щиковського.

До слова, про захоплення гуманітарної колони, яка прямувала до Маріуполя, у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 22 березня гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 5 тисяч 926 людей на власних авто. З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців.

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