Гумкоридор в Луганській області 26 березня: вдалося вивезти близько 600 мешканців

До регіону ввезли 600 гуманітарної допомоги.

Завдяки гуманітарним коридорам 26 березня з Луганської області вдалося евакуювати 600 мешканців.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на суботу “режим тиші” погодили з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірської громади, зокрема Нижнього. Крім того, вдалося організувати вивезення 52 людей з Кремінної.

Таким чином вдалося вивезти 100 осіб автобусами, а також 40 - власним транспортом з Рубіжного, з Сєвєродонецька - 70, Лисичанська — 150, з Попасної — 50.

Вдалося вивезти 104 людини з Гірської громади. Зокрема з Нижнього, Тошківки та Новотошківського. Перемога, що нам вдалося вивезти всіх з інтернату, який піддавався обстрілам, у селищі Нижнє. Більше там немає нікого. Всі в безпеці”, повідомив очільник луганської області.

Крім того, до області вдалося завезти близько 160 тонн гуманітарки: харчі, ліки, засоби гігієни.

Як повідомлялося, у Луганській області з психоневрологічного інтернату евакуювали понад 120 людей літнього віку на Буковину. Внаслідок атак російських окупантів були практично знищені жилі приміщення Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату. На момент обстрілу персонал та підопічні перебували в укритті. Саме тому людям вдалося вижити.

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