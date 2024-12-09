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ГУР дізналось, що РФ примушує своїх солдатів перед штурмом вживати наркотики

ГУР дізналось, що РФ примушує своїх солдатів перед штурмом вживати наркотики

Російські військові / росЗМІ

Окупанти на Запоріжжі вживають наркотики перед атакою на українські позиції.

Військове керівництво російських окупаційних сил у Запорізькій області примушує своїх підлеглих приймати наркотики перед атакою.

Про це йдеться у черговому перехопленні, здобутому українськими розвідниками, повідомило ГУР МО України

"Ми тобі казали, що ти там, на чому — на мефедроні, димедролі там, на антибіотиках якихось там, наркоту ковтаєш. Гліцин! Гліцин їж — кажуть, допомагає", — сказав командир.

Нагадаємо, військова поліція РФ затримала кілька взводів російських окупаційних військ у Запорізькій області через їхню відмову переходити в наступ.

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