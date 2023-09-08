ГУР досі не підтверджує смерть Пригожина: розвідка нагадала про показовий кейс ватажка "Вагнера"

В ГУР кажуть, що підтвердження смерті Пригожина ще треба дочекатися.

Ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин міг інсценувати свою загибель.

Про це в ефірі єдиного телемарафона повідомив заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький.

За його словами, підтвердження смерті Пригожина ще треба дочекатися.

"Давайте почекаємо. Це не так-то просто... Той же самий Пригожин - теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він живий. Це Росія, її складно зрозуміти", - наголосив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що у Білорусі демонтували більше половини табору "Вагнера".

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