Перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів: у ГУР прокоментували брехню роспропаганди

Андрій Юсов пояснив, що це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів.

Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону, у ГУР спростували це повідомлення.

Про це пише "Українська правда".

Російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП наголосив, що "це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою".

За даними джерел, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

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