ГУР Міноборони займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї

ГУР Міноборони займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї

Висловам проросійського політика дали оцінку у військовій розвідці.

Колишній народний депутат і проросійський політик Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Нас цікавлять вислови Іллі Киви. Ну, що ж - будемо займатися”, - сказав він.

Буданов зазначив, що військовій розвідці відомо багато прикладів державної зради з боку колишніх посадовців.

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“ГУР Міноборони цікавлять усі постаті, які зрадили державу, які зробили криваві вчинки тут - у Бучі та інших містах”, - зауважив він.

Раніше ДБР повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, що всі країни світу повинні бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України.

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