ГУР Міноборони займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї

Висловам проросійського політика дали оцінку у військовій розвідці.
Колишній народний депутат і проросійський політик Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
“Нас цікавлять вислови Іллі Киви. Ну, що ж - будемо займатися”, - сказав він.
Буданов зазначив, що військовій розвідці відомо багато прикладів державної зради з боку колишніх посадовців.
“ГУР Міноборони цікавлять усі постаті, які зрадили державу, які зробили криваві вчинки тут - у Бучі та інших містах”, - зауважив він.
Раніше ДБР повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, що всі країни світу повинні бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України.
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