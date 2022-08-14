ГУР назвало імена російських льотчиків, які обстрілювали Україну ракетами

Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України, однак українська розвідка оприлюднила імена командирів російських льотчиків, що атакують ракетами Україну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових пілотів, які здійснювали пуски ракет по мирних жителях України.

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Зокрема, воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (Шайковка, Калузька область) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (Енгельс, Саратовська область) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Енгельс), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

До обстрілів мирних жителів України причетні:

командир 22 вбад – гвардії полковник Варпахович Микола;

командир 121 вбап – гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій (121 вбап);

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав (121 вбап);

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван (52 вбап).

У ГУР наголосили, що екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по Україні, усвідомлюють, що керівництво російської армії надалі перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців.

"Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в майбутньому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", — йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що військові з повітряно-космічних сил РФ, намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України.

Нагадаємо, російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.

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