ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

В опублікованому списку – 141 особа. Дані найманців доступні за посиланням.

Списки сирійських найманців, завербованих РФ / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому "Kuweires".

Нагадаємо, у Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України.

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