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ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України

ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України

Сирія / Фото: Associated Press

Розвідники опублікували списки найманців із Сирії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.  

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

В опублікованому списку – 141 особа. Дані найманців доступні за посиланням.

Списки сирійських найманців, завербованих РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Списки сирійських найманців, завербованих РФ / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому "Kuweires". 

Нагадаємо, у Сирії готують російських операторів дронів для війни проти України.

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