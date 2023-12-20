ГУР отримало ракетні системи Sivalka VM-5: установки придбали за пожертви українців (фото)

Ракетні установки придбали за кошти, зібрані під час виступу стендап-виконавця Василя Байдакаю

Українські розвідники отримали дві ракетні системи “Sivalka VM-5”. Установки військовим передали волонтери Василь Байдак та Влада Сівак.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Як стало відомо, ракетні установки придбали за кошти, зібрані під час виступу стендап-виконавця Василя Байдака під назвою “Довільно-хаотичне” у Львові. Тоді у межах концерту вдалося зібрати понад 740 тисяч гривень: понад 493 тисячі з квитків, та ще 249 тисяч - з благодійних торгів.

Що саме розігрували на аукціоні:

Прапор з автографом шефа української розвідки Кирила Буданова.

Картина та сувенір з трофейного танка, які для торгів передав Благодійний фонд Діани Подолянчук.

“Закуплену на пожертви українців зброю розмістили на повнопривідних пікапах ― утворені бойові розрахунки “сівалок” здатні завдавати вогневого ураження по противнику у мобільному режимі. Засіємо московських окупантів вогнем. Дякуємо усім, хто продовжує підтримувати українське військо заради перемоги над терористичною росією”, - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що у Росії знову оголосили у розшук Буданова.

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