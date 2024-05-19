ГУР показало відео відбиття чергового штурму ворога у Часовому Ярі

У місті Часів Яр немає жодного окупанта, запевнили в ГУР.
Спецпризначенці ГУР відбили черговий штурм окупантів в районі Часового Яру. Наразі у місті немає жодного окупанта.
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
У ГУР показали відео, як 17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом – для атаки росіяни задіяли аж 20 одиниць техніки.
"Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніки й розбили ворожі лави. Часів Яр залишається під нашим контролем", – йдеться в повідомленні.
Раніше експерти розповіли про наслідки, якщо РФ захопить Часів Яр.
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