ГУР показало відео відбиття чергового штурму ворога у Часовому Ярі

У місті Часів Яр немає жодного окупанта, запевнили в ГУР.

Спецпризначенці ГУР відбили черговий штурм окупантів в районі Часового Яру. Наразі у місті немає жодного окупанта.

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

У ГУР показали відео, як 17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом – для атаки росіяни задіяли аж 20 одиниць техніки.

"Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніки й розбили ворожі лави. Часів Яр залишається під нашим контролем", – йдеться в повідомленні.