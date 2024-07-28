ГУР посилює свої рейди на територію РФ: Forbes проаналізував атаку на аеродром "Оленья"

ГУР нещодавно завдало, ймовірно, найбільшого удару по російській території за час війни, атакувавши аеродром "Оленья", базу бомбардувальників ВПС Росії в Мурманську.на відстані майже 1800 км.

Про це пише Forbes із посиланням на повідомлення "Української правди".

Наліт був частиною великої української операції, під час якої також атакували дві інші авіабази та нафтопереробний завод. Українське розвідувальне управління, використовуючи арсенал місцевих безпілотників, що збільшується, посилило свої удари по російських аеродромах, НПЗ, збройових заводах і космічних об'єктах. Російська ППО зазнає труднощів з їх перехопленням.

Невідомо, який саме дрон українці використали для атаки на аеродром "Оленья", якщо наліт справді мав місце. Можливим варіантом могли бути модифіковані спортивні літаки, які є найбільш далекобійними дронами, проте українська розвідка має більше дюжини інших типів безпілотників. Причина для атаки на Олень очевидна.

Аеродром "Оленья" є однією з баз, де регулярно обслуговуються російські бомбардувальники Ту-22М3. Росія використовує близько 63 Ту-22М3, 55 Ту-95 та 17 Ту-160 для обстрілу українських міст крилатими ракетами, долаючи українську ППО. Бомбардувальники стріляють ракетами з відстані сотень кілометрів, що надто далеко для більшості українських систем ППО. Лише зрідка українські важкі ракети "земля-повітря" С-200 можуть вразити такі цілі як Ту-22М3, як це було у квітні на півдні Росії.

Нагадаємо, дрони українського ГУР атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми на території агресорки Росії. Зокрема, на аеродромі "Оленья" пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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