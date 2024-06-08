Замах на зрадника: купʼянський мер-колаборант Мацегора перебуває у критичному стані

Геннадій Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

В Росії у місті Старий Оскол 7 червня 2024 року здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

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Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородщини, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний", – зазначили в ГУР.

ГУР повідомило про замах на зрадника – купʼянського мера-колаборанта / Фото: ГУР Міноборони

Нагадаємо, в Одесі чоловік готувався з квітами зустрічати росіян, бо мріяв про масові вбивства. За даними суду, підозрюваним є уродженець Росії, який має українське громадянство.

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