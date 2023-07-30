ГУР привітало російських моряків зі "святом": прислали відео з "вірусом" та отримали секретну інформацію

Українські хакери привітали російських моряків зі "святом", приславши їм відео з вірусом, який здатен зчитувати інформацію з електронних носіїв. Окупанти спочатку зраділи "привітанню" та навіть подякували.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, українські хакери помістили до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam).

"Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "москва", - повідомили у ГУР.

Українські хакери привітали російських моряків зі "святом": відео

У цих повідомленнях була "троянська програма", яка здатна зчитувати дані з носіїв, у тому числі й секретну інформацію. У ГУР зазначили, що "даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується".

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі група спротиву знешкодила три військові вантажівки росіян та пошкодила місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів.

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