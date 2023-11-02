ГУР про заяви Шойгу щодо літаків F-16: "Київ вони теж брали за три дні"

В ГУР прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що літаків F-16 Україні нібито вистачить лише на 20 днів.

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про F-16, без яких Україна нібито залишиться вже через 20 днів після отримання, — це чергова російська нісенітниця і вигадки із серії "взяти Київ за три дні".

Про це сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Давайте не будемо читати за обідом радянських, як і російських газет і не слухати Шойгу", - сказав він.

За словами Юсова, якщо скласти всі цифри і дані, які окупанти оголошували у своїх "переможних" звітах за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що військових і озброєння в України було більше, ніж у самої Росії.

"І дурень думкою багатіє. Київ вони теж збирались взяти за три дні. Я думаю це достатній коментар на ці нісенітниці", - резюмував представник ГУР.

Що сказав Шойгу?

Україна ще не встигла отримати літаки-винищувачі F-16, а в Міноборони РФ вже встигли назвати їхній "термін придатності". Так, очільник ворожого Міноборони Сергій Шойгу заявив, що цих літаків Україні нібито "вистачить" лише на 20 днів.

Крім того, він заявив, що нібито російська ППО лише за місяць "збила" 37 українських літаків і 6 ракет ATACMS.

"За останній місяць розрахунки ППО знищили понад 1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, у тому числі 37 літаків та 6 ракет ATACMS. Тобто при такій роботі ППО вони (F-16, - ред.) будуть знищені приблизно за 20 днів", - сказав Шойгу 1 листопада.

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