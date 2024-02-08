ГУР провело успішну кібератаку на програму керування дронами окупантів: що про це відомо

Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI.

У російських окупантів стався масштабний збій програми керування дронами. Це відбулося після успішної кібератаки українських розвідників.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР України.

“Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Програмне забезпечення, серед іншого, дозволяє ворожим операторам дронів: налаштовувати пульти управління та створювати нові; захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт; керувати дроном з комп’ютера (не через пульт). Через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи “свій-чужий”, - розповіли в ГУР.

Там також додали, що за попередніми даними, внаслідок кібератаки сервери припинили працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як “чуже” і відмовляє окупантам у доступі. Без доступу до серверів, а отже, до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

“Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема і шляхом переходу в ручний режим управління”, - додали в ГУР.

Нагадаємо, що сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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