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ГУР та військові знищили новітню РЛС окупантів вартістю понад $5 мільйонів – відео

ГУР та військові знищили новітню РЛС окупантів вартістю понад $5 мільйонів – відео

ГУР та військові вдарили по новітній радіолокаційній станції РФ 48Я6 К-1 / Фото: скриншот

Розвідники та ЗСУ продовжують нищити вартісну техніку ворога.

Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по новітній російській радіолокаційній станції (РЛС) 48Я6 К-1 "подльот".  

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс. 

"Радіолокаційна станція "подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресорки її почали постачати 2015 року. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", - розповіли в ГУР. 

Вказану систему окупанти використовували для виявлення та передавання координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. 

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ та військовому аеродромуу. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа (відео).

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Окупанти втратили новітню РЛС вартістю понад $5 млн

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