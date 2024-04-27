ГУР та військові знищили новітню РЛС окупантів вартістю понад $5 мільйонів – відео

Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по новітній російській радіолокаційній станції (РЛС) 48Я6 К-1 "подльот".

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

"Радіолокаційна станція "подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресорки її почали постачати 2015 року. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", - розповіли в ГУР.

Вказану систему окупанти використовували для виявлення та передавання координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ та військовому аеродромуу. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа (відео).

Читайте також провідні новини дня: