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ГУР уразило військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини – фото

ГУР уразило військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини – фото

ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Під атакою українських розвідників опинилися Дебальцеве та Новолуганськ.

Розвідка України 6 липня виявила та уразила центр логістики російських військ в окупованому Дебальцевому та дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод у Новолуганську на Донеччині. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресорки Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні.

ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України
ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України
ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України
ГУР атакувало військові об’єкти РФ на Донеччині / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Так, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпасів.

У Новолуганську українські військові спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330Ж "житєль".

Нагадаємо, оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost" завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів. 

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