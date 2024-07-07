ГУР уразило військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини – фото

Під атакою українських розвідників опинилися Дебальцеве та Новолуганськ.
Розвідка України 6 липня виявила та уразила центр логістики російських військ в окупованому Дебальцевому та дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод у Новолуганську на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресорки Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Так, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпасів.
У Новолуганську українські військові спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330Ж "житєль".
Нагадаємо, оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost" завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів.
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