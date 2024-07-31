ГУР вдарив по російській базі в Сирії: стали відомі подробиці атаки

ГУР вдарило по позиціях російських військ через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом.

ГУР України 25 липня завдало удару по російській базі у Сирії. Уражена була військова техніка на аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо й окупований росіянами.

Про це з посиланням на джерела пише Kyiv Post.

Як стало відомо, спецпідрозділ ГУР “Хімік” вдарив по російській військовій техніці на аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо й окупований росіянами.

На кадрах з відео, які помітили в Мережі видно, що спочатку було знищено російський рухомий комплекс РЕБ. Вже потім дрони атакували військові об’єкти РФ на самому летовищі. Аеродром Кувейрес контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року.

Що цікаво, ГУР вдарило по позиціях російських військ через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, яка відбулась 24 липня.

Крім того, аеродром використовувався для тренування та відправлення іноземних найманців на війну проти України. Про це виданню заявив неназваний співрозмовник ГУР.

Нагадаємо, що ГУР України провело одну з наймасштабніших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії.

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