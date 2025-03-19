ГУР відпрацювало по ворожих об'єктах у Криму: що уражено

Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту.

Дороговартісні системи ППО РФ виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України. Так, уражено цілу низку РЛС, командні пункти, ЗРК, морські судна та гелікоптер.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

ГУР відпрацювало по ворожих об'єктах у Криму

Як зазначається, на відео результати успішної демілітаризації півострова. Уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

48Я6-К1 "Подльот" (2шт);

1Л125 "Ніобій-СВ" (2шт);

39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);

9С19 "Імбірь";

"Нєбо-СВ";

С-300ВМ;

"Нєбо-М";

59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

БРЛС "Мис".

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а ще ― три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Фьодор Урюпін" та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

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