ГУР завдало ракетного удару по скупченню росіян на Запоріжжі: ефектне відео

Військові ГУР вдарили по взводу російських загарбників, який зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, аби відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України та вирішили додати московитам практичної складової ― засобами ОУВ “Таврія” завдали по полігону ракетного удару. Екзамен загарбники не здали ― взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких, однак ніхто не поспішав рятувати", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, нещодавно хакери ГУР атакували російський МТС-банк.

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