ГУР збило бомбардувальник Ту-22М3, який атакував Україну: Буданов розповів цікаві деталі операції

Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні, наголосив Буданов.
Минулого тижня українська розвідка знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що операцію готували довго.
Про це голова розвідки повідомив в інтерв'ю News Україна.
За його словами, операція зайняла до тижня, чекали, коли ворожий літак вийде на рубіж запуску.
"Я не хотів би, чесно кажучи, розкривати це все. Можу єдине сказати – літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як-то кажуть, прийом і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50", - поділився Буданов.
Очільник ГУР зауважив, що це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні.
"І цілком зрозуміло, що Одесі буде трошки легше зараз, тому що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту. Тому що ракета дуже швидка, потужна і особливо ніхто не міг перехопити. Це ще радянська розробка. Але в той же час точність не така вже велика і більшу кількість, скажімо так, цивільних будівель знищили саме ці ракети", - пояснив він.
Тому, за за його словами, зараз російська авіація буде шукати нові рубежі.
"Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", - додав головний розвідник України.
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив, чим саме було збито російський Ту-22М3.
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