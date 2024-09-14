ГУР здійснило кіберудар по російських банках, які забезпечують діяльність військ Кремля

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банки Росії.

Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ”, ‒ зазначило джерело.

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Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.

Під кіберудар, зокрема, потрапили “Банк Росія”, “Тінькофф банк”, “Газ банк” та платіжна система “СБП”.

Користувачі у багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Раніше фахівці ГУР Міноборони України і хакери групи ВО Team влаштували 4 вересня кібератаку та уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення. Уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", що надає послуги великій кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії проти України.

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