ГУР знищили російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі: з'явилося відео

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України 11 вересня атакували бурову платформу "Крим-2" і знищили російський винищувач Су-30СМ.

Відповідне відео показали у пресслужбі ГУР.

Як зазначив керівник Центру протидії дезіонформації при РНБО Андрій Коваленко, розвідникам вдалося не лише літак знищити, а й обладнання з особовим складом.

Знищення Су-30СМ над Чорним морем: з'явилося відео від ГУР

Нагадаємо, днями українські розвідники знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів. Як це вплине на ситуацію в морі, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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