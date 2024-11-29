ГУР знищило дороговартісну радіолокаційну станцію росіян

Українські розвідники підрозділу “Крила” виявили та завдали удару по радіолокаційній станції російських окупантів “Зоопарк”.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Вартість російського комплексу становить близько 1 мільярда гривень. Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони, кожен з яких коштує приблизно 100 тисяч гривень.

"Співвідношення ― 1 : 10 000. Продовжуємо боротьбу!", - додали розвідники.

Нагадаємо, українські розвідники спалили ворожу РЛС “Подльот” в Криму.

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