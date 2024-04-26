ГУР знищило російський гвинтокрил Ка-32 на аеродромі у Москві: з'явилося відео

Гвинтокрил Ка-32 перебував на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який належить міністерству оборони країни-агресорки.

Головне управління розвідки Міноборони України у ніч проти 26 квітня спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32, що перебував на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який належить міністерству оборони країни-агресорки.

Про це повідомляє ГУР у Facebook.

Зазначається, що аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

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"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресоркою в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні.

Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві ✔️ У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром». ❗️ Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії. Слава Україні! Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 26 квітня 2024 р.

Нагадаємо, заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател офіційно підтвердив надання Україні ракет великого радіусу дії ATACMS у попередньому пакеті допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні.

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