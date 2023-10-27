ГУР знищило в Донецьку склад армії РФ та зірвало цинічний план окупантів: згоріло трофейне озброєння

У росіян залишаються ще багато таких складів на інших територіях.
Українські військові днями знищили склад окупантів у Донецьку. Поміж іншого, там зберігалася трофейна зброя, яку загарбники захопили на полі бою.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, українські військові продемонстрували філігранну роботу, оскільки влучили у склад високоточною зброєю.
“Знищено склад батальйонно-тактичного рівня, значна кількість стрілецького озброєння та інші види озброєнь, зокрема окремі зразки трофейного озброєння, які вдалося захопити ворогу в боях. І не виключено, що ці зразки планувалися до подальшого передавання, попередні рази якого фіксувалися, зокрема, для антиукраїнських провокацій, наприклад, передавання представникам ХАМАСу”, - наголосив Андрій Юсов.
Він також додав, що цей склад для окупантів був значущим. Однак у росіян залишаються ще й багато інших.
“Але знищення кожного такого складу - ускладнення логістики, ускладнення відновлення постачання, вирішення питання ліквідації наслідків подібних заходів - це все відволікає сили й засоби противника та є добрими додатковими нагодами для українських Сил безпеки та оборони, якими обов’язково будуть і далі користатися”, - зазначив представник ГУР.
Нагадаємо, що ГУР у Донецьку знищило російський склад з озброєнням.
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