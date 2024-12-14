ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви в Росії: з'явилося відео

Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.
Винищувач Су-30 і три локомотиви знищено у Росії.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви", ― йдеться у повідомленні.
Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.
ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи є критичним для окупантів втрата кількох літаків Су-30 та Су-34.
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