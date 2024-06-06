ГУР знову атакували російське судно у Криму: що відомо про наслідки

Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно російських окупантів.

Про це розповів представник ГУР капітан Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні вночі знищено ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно і ще мінус один ворожий корабель", – зазначив він.

За інформацією джерел "Української правди" в ГУР МОУ, знищено імовірно рейдовий буксир.

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