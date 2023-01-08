"Гуркіт тривав декілька годин": на заводі Мелітополя, де росіяни розмістили військову базу, пролунали вибухи

Дим після вибухів було видно до ранку.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на МП "Гідромаш". Там окупанти розгорнули свою військову базу.

За даними мера, на заводі "Гідромаш", що в Мелітополі, окупанти розмістили чергову військову базу, і вночі на ньому відбулася серія гучних вибухів

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - написав Іван Федоров у Телеграм.

Нагадаємо, що на початку 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі вже лунали вибухи.

Вибух авто стався в Мелітополі: поліцейському-колаборанту відірвало ногу.

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