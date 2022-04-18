Гурт "Без обмежень" виступив у напівзруйнованому окупантами Ірпені

Гурт "Без обмежень" виступив в Ірпені / скріншот з відео

Артисти дали концерт для мешканців міста, волонтерів та українських захисників.

Гурт "Без обмежень" приїхав з концертом до напівзруйнованого російськими окупантами Ірпеня.

Про це розповів лідер колективу Сергій Танчинець. За його слова, вони приїхали до міста, аби підтримати бойовий дух місцевих жителів, українських захисників та волонтерів.

"Сьогодні ми приїхали до міста-героя Ірпінь для того, щоб дати невеличкий акустичний концерт для всіх мешканців, які залишилися в місті, і для тих, хто повернувся, і, звісно, для військових, для всіх людей, які захищали і захищають Україну", - поділився Танчинець.

До цього, колектив виступав в Ірпені ще 15 січня, коли на території України не було російських загарбників, а місто не зазнало таких жахливих руйнувань.

"17 квітня ми знову маємо змогу зіграти у Ірпені! Нашому українському Ірпені. Дякуємо нашим захисникам! Слава Україні", - написав Танчинець.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста.

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