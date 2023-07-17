Гуттереш про лист до Путіна: РФ намагається обміняти зернову угоду на підключення до SWIFT

Путін намагається зняти санкції з одного з підсанкційних банків.

Антоніу Гуттереш, генеральний секретар ООН, заявив, що в листі до президента РФ Путіна йшлося про домовленість щодо підключення підсанційного "Россельхозбанку" до платіжної системи SWIFT.

Про це Гуттереш заявив під час брифінгу 17 липня.

Як зазначається, підключення банку до платіжної системи SWIFT планувалося обміняти на збереження зернової угоди щодо експорту українського продовольства Чорним морем.

"В моєму листі також йдеться: "Російська Федерація порушувала питання допуску до системи SWIFT "Россельхозбанку" як ключового фактору, що впливає на її вирішення. На цьому напрямі ООН нещодавно досягла з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россельхозбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", – зазначив Гуттереш.

Водночас в ООН наголошують, що “не припиняють зусиль” щодо експорту українського зерна. Тим часом російське представництво РФ при ООН заявляє, що рішення про вихід із зернової угоди “остаточне”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також намагається домовитися з Путіним про продовження роботи “зернового коридору”.

"Незважаючи на зроблену сьогодні заяву, я вважаю, що президент Росії Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Ймовірно, ми зробимо кроки в телефонній розмові з Путіним", – сказав Ердоган.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував вихід РФ із "зернової угоди".

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