"Ґвалтуватимуть і відрізатимуть вуха": Кротевич із "Азову" про те, чому Україна має воювати до останнього

"Азовець" наголошує, що Україна просто немає вибору, бо інакше росіяни просто вб'ють більшість населення.

Оборонець "Азовсталі", начальник штабу бригади "Азов" і ексбранець Кремля Богдан Кротевич ("Тавр") заявив, що Україна повинна воювати до останнього, інакше окупанти знищать українців фізично як націю.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

"А що нам робити, коли російські військові наступають. У них немає вибору, інакше їх вб'ють. А наші не хочуть (іти в бій. – Ред.) в деяких моментах. Відмовляються. І це – факт. Тому що у нас не працює пропаганда. Але пропаганда – це не тільки про погане. Українцям повинні нагадувати, чому вони повинні воювати", – розмірковує Кротевич.

"Азовець" наголошує, що Україна просто немає вибору, "ми повинні воювати до останнього і не можемо домовлятися".

"Якщо ми підемо домовлятися, вони заберуть усю країну і будуть ґвалтувати, вбивати, відрізати голови, вуха, пальці. Тому що ми воюємо проти аморальних істот. До нас потрапляють люди з російських глибинок, які туалет вперше в житті побачили. Для них нормально ґвалтувати та відрізати вуха. Тому нам потрібно воювати і звільняти території", – каже оборонець "Азовсталі".

Крім цього, він додав, що потрібно зробити все, аби українці не відмовлялися йти до армії та розуміли, за що військові воюють.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Путін готується до тривалої війни і не відмовиться від наміру захопити територію України.

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