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"Ґвалтуй українських баб": дружину російського окупанта оголосили у міжнародний розшук

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2738
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"Ґвалтуй українських баб": дружину російського окупанта оголосили у міжнародний розшук

Фото: Радіо Свобода

Росіянку після затримання відправлять під варту.

Дружину російського окупанта Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок, оголосили у міжнародний розшук. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода - Схеми". 

Ользі Биковській оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни, її оголосили у міжнародний розшук. 

"Громадянка Російської Федерації, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Російської Федерації, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації", - встановили правоохоронці. 

Жінці інкримінують порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Росіянку оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

Росіянка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок: що відомо 

12 квітня СБУ опублікувала перехоплену розмову російського окупанта та його дружини. Там жінка закликала загарбника знущатись з українок. 

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне –оберігайся там", – сказала дружина своєму чоловіку-окупанту, водночас сміючись у слухавку. 

Згодом ЗМІ встановили імена росіянки та її чоловіка-загарбника. Окупанту 27 років, його звати Роман Биковський, дружину загарбника звати Ольга Биковська. Вони родом з Орловської області РФ. Раніше окупант служив у росгвардії та брав участь в окупації українського Криму. 

Для жінки, яка закликає чоловіка до насильства, як виявилось головне - це "родина та діти". Відомо, що росіянка 2017 року стала матір'ю.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2738
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