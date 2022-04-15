"Ґвалтуй українських баб": відоме ім'я російського окупанта та його дружини, яка закликала знущатися з українок

"Ґвалтуй українських баб": відоме ім'я російського окупанта та його дружини, яка закликала знущатися з українок

Журналісти зателефонували окупанту та його дружині.

Журналісти ідентифікували російського окупанта та його дружину, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок та знущатися з людей. Це - уродженці РФ, які переїхали до окупованого Криму.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

"Баб українських ґвалтуй"

Раніше СБУ перехопила розмову окупанта зі своєю дружиною. Звірство росіянки тоді шокувало цивілізований світ, оскільки вона закликала свого чоловіка ґвалтувати українок.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне –оберігайся там", – сказала дружина своєму чоловіку-окупанту, водночас сміючись у слухавку.

Окупант та його дружина родом з Орловської області РФ

Відомо, що російський військовий, якому його власна дружина "дозволила" ґвалтувати "українських баб", на момент дзвінка перебував на Херсонщині.

Окупанту 27 років, його звати Роман Биковський, дружину загарбника звати Ольга Биковська. Вони родом з Орловської області РФ. Раніше окупант служив у росгвардії та брав участь в окупації українського Криму.

Для дружини окупанта головне - це "родина та діти"

Журналісти у соціальних мережах розшукали сторінку дружини російського окупанта, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок. Судячи з її сторінки "ВКонтакте", її девіз: "Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді все буде добре".

Для жінки, яка закликає чоловіка до насильства, як виявилось головне - це "родина та діти". Відомо, що росіянка 2017 року стала матір'ю.

Радіо Свобода

Що відомо про окупанта

Сторінка окупанта Романа Биковського в соціальних мережах закрита. Проте у його друзів усе доступне. Його знайшли серед друзів росіянина Олексія Забрусова, уродженця Пензенського краю, з яким Роман, судячи з опублікованих Забрусовим фото, проходив 2016 року строкову службу.

Загарбник Биковський 2016 року служив у військах нацгвардії РФ, зокрема, це оперативна дивізія особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка вважається елітним військовим з'єднанням військ національної гвардії Росії. На одній зі світлин видно будівлю позаду, яка дозволяє визначити місце його служби. Це штаб "ОДОН" (абревіатура російською, означає "Окрема дивізія оперативного призначення") у місті Балашиха Московської області.

Жінка, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми

Після служби родина російського вбивці переїхала до окупованого Криму. Там жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

Відомо, що родина окупанта й досі живе в Криму. Про це свідчать фото матері росіянина в соціальних мережах.

Журналісти зателефонували окупанту та його дружині

Журналісти зателефонували російському окупанту, якому дружина дозволила ґвалтувати жінок. Він збрехав, що голос на записах СБУ не його, хоча журналісти чітко впізнали голос окупанта.

Також з "Радіо Свобода" зателефонували й Биковській. Вона заявила, що її чоловіка поранили в Україні та нібито перевезли до Севастополя. Після цього жінка видалила свою сторінку з соціальних мереж.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували.