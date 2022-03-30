Ґвалтують українських дітей та їдять собак: СБУ перехопила розмову військових РФ (аудіо)

Окупант у розмові хвалиться жінці, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину".
Російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.
Про це йдеться в перехопленій розмові російських окупантів, яку опублікувала СБУ.
В одній розмов окупант зізнається, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину". В іншій окупант говорить, що їм захотілось м'яса і вони вбили собаку та з'їли її.
"Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак. При чому їдять вони їх тому, що загарбникам просто "набридли сухпайки і хочеться м'яса". Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі", - написав речник СБУ Артем Дехтяренко.
Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського окупанта та його дружини, в якій жінка просить вкрасти для неї ноутбук, костюм та кросівки.
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