Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ґвалтують українських дітей та їдять собак: СБУ перехопила розмову військових РФ (аудіо)

Дата публікації
Перегляди
21к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ґвалтують українських дітей та їдять собак: СБУ перехопила розмову військових РФ (аудіо)

pixabay.com

Окупант у розмові хвалиться жінці, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину".

Російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак. 

Про це йдеться в перехопленій розмові російських окупантів, яку опублікувала СБУ. 

В одній розмов окупант зізнається, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину". В іншій окупант говорить, що їм захотілось м'яса і вони вбили собаку та з'їли її. 

"Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.  При чому їдять вони їх тому, що загарбникам просто "набридли сухпайки і хочеться м'яса". Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі", - написав речник СБУ Артем Дехтяренко. 

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського окупанта та його дружини, в якій жінка просить вкрасти для неї ноутбук, костюм та кросівки. 

Читайте також:

У Гаазі російські військові відповідатимуть ще й за культурний геноцид (жестовою мовою)

У Гаазі російські військові відповідатимуть ще й за культурний геноцид (жестовою мовою)
Наступна публікація