"Гвардія наступу": нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

В Офісі президента наголосили, що багато українців високомотивовані та готові воювати проти російських загарбників.

В Україні тисячі громадян на добровільній основі вступають до штурмових бригад – "Гвардія наступу", яка будуть задіяні при звільненні тимчасово окупованих територій нашої країни.

Про це пише видання The Times із посиланням на співрозмовника в Офісі президента, повідомляє Оbozrevatel.

В ОП наголосили, що така схема мобілізації дала позитивні результати.

Там також зазначили, що багато добровольців з інших країн готові захищати Україну.

В Офісі президента наголосили, що багато українців високомотивовані та готові йти воювати проти російських окупантів, і що такий вид мобілізації дав "хороші результати".

Набір добровольців до "Гвардії наступу"

На початку лютого новий міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати вісім штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що вісім штурмових бригад почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію. Коли російські війська втратять наступальний потенціал, українські перейдуть у контрнаступ. Саме тоді настане час "Гвардії наступу".

До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тис. звернень, з яких понад 15 тис. заявок на вступ.

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