"Гвардія наступу": у МВС розповіли про кількість добровольців та чому пройдуть не всі

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що заявки до ​​"Гвардію наступу" подали уже 28 тисяч добровольців і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані.

Про це Клименко сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт.

Ігор Клименко також підкреслив, що не всі охочі потрапляють до цих підрозділів, тому що відбір – достатньо жорсткий.

"Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують. Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу. Підрозділи в основному, сформовані", - наголосив він.

Очільник МВС також зазначив, що до "Гвардії наступу" вже додатково набирають добровольців, щоб мати резерв на майбутнє.

Нагадаємо, МВС почало формувати вісім штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

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