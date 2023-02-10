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Гвинтокрил, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Гвинтокрил, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Фото: Associated Press

Ворог зазнає шалених втрат.

Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано 
  • танків‒ 3258 (+3) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 6471 (+3)
  • артилерійських систем  – 2251 (+7)
  • РСЗВ  – 463 
  • засоби ППО  ‒ 233 (+1)
  • літаків – 295  
  • гелікоптерів – 286 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
  • крилаті ракети ‒ 796 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) 
  • спеціальна техніка ‒ 211 

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

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