Гвинтокрил, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Ворог зазнає шалених втрат.
Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано
- танків‒ 3258 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 6471 (+3)
- артилерійських систем – 2251 (+7)
- РСЗВ – 463
- засоби ППО ‒ 233 (+1)
- літаків – 295
- гелікоптерів – 286 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
- спеціальна техніка ‒ 211
Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.
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