Гвинтокрил, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано

танків‒ 3258 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 6471 (+3)

артилерійських систем – 2251 (+7)

РСЗВ – 463

засоби ППО ‒ 233 (+1)

літаків – 295

гелікоптерів – 286 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)

спеціальна техніка ‒ 211

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

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