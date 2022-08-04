"Х*й зрозумієш, хто від кого захищається": окупанти скаржаться, що командування посилає їх на смерть (аудіо)

Російські військові у телефонних розмовах бідкаються на те, що ті з них, хто стоїть в обороні, воюючи в Україні, будуть позбавлені нагород.

Окупанти також нарікають на недолугість наказів російського командування.

Про це свідчить перехоплена українськими військовими розвідниками телефонна розмова загарбників.

Так, двоє російських бійців обговорюють ситуацію на фронті. Один з них сповістив, що відтепер тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

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А другий окупант пояснює своєму товаришеві недолугість наказів на лінії фронту.

"Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних", – сказав військовий, додавши, що всі вони загинули.

"У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металобрухт збирають – танки, БТР", – розповів загарбник.

Його товариш резюмував, сказавши: "Так, ху*ню вони придумали з цим: "спецоперація, спецоперація", нах*й. Х*й зрозумієш, хто від кого захищається".

Увага! На відео пристуня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше розвідка також опублікувала запис розмови, в якій загарбник у розмові з батьком розповів, що вони "стільки усього використовують, що заборонено в принципі".

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