Хабар у пів мільйона доларів: стали відомі нові подробиці справи львівського бізнесмена Гринкевича

На Гринкевича є ще одне кримінальне провадження - щодо підконтрольних йому фірм, які працювали з Міністерством оборони України.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича наприкінці 2023 року було затримана та відкрито кримінальне провадження за пропозицію та спробу дати хабар одному з керівників головного слідчого управління ДБР. За закриття справи Гринкевич намагався дати пів мільйона доларів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

“Людина готова була, для того, щоб "повирішувати" свої справи, принести пів мільйона доларів. Безстрашно з'явитися в досить публічному місці та запропонувати. Деякі люди зараз настільки відчувають себе безкарними, що готові пропонувати хабарі такими сумами та працівникам правоохоронних органів зокрема. Тому ви знаєте, що його було затримано під час передачі хабаря, він перебуває в СІЗО, отримав ще одну підозру. За хабар можна на вісім років позбутися волі”, - наголосила Тетяна Сапьян.

За її словами, на Гринкевича є ще одне кримінальне провадження - щодо підконтрольних йому фірм, які працювали з Міністерством оборони України.

“Фірми були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною Збройні Сили України, на цих фірмах у керівництві, а також у сім'ї львівського бізнесмена, були проведені відповідні обшуки. На майно було накладено арешт. Є ще одне кримінальне провадження - за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Ці компанії в умовах повномасштабного вторгнення виграли 23 тендери. Ці всі тендери і сам товар, який мав постачатися до Збройних сил України, зараз перевіряються. Сподіваюся, що найближчим часом ми у цьому кримінальному провадженні почуємо результати роботи про те, як триває досудове розслідування”, - розповіла Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, що Ігор Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України.

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