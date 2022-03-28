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Хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео "знущань над полоненими РФ"

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Хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео "знущань над полоненими РФ"

Pexels

Указ видав не Шойгу, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ.

Хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео про "знущання військовими ЗСУ над полоненими РФ". 

Про це Anonymous повідомив у Тwitter. 

"З Росії просочився документ з метою якого є зняти пропагандистські відео з дискредитації ставлення українських військових до військовополонених РФ", - йдеться у повідомленні. 

Прикметно, що документ видав не міністр оборони РФ Шойгу, а "тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ" генерал Булгаков. 

Нагадаємо, підтримка усього світу Україні щодня зростає та міцніє. Кожного дня люди з усіх куточків планети не втомлюються і виходять на мирні акції проти військової агресії Росії.

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