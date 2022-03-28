Хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео "знущань над полоненими РФ"

Указ видав не Шойгу, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ.
Хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео про "знущання військовими ЗСУ над полоненими РФ".
Про це Anonymous повідомив у Тwitter.
"З Росії просочився документ з метою якого є зняти пропагандистські відео з дискредитації ставлення українських військових до військовополонених РФ", - йдеться у повідомленні.
Прикметно, що документ видав не міністр оборони РФ Шойгу, а "тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ" генерал Булгаков.
Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022
Нагадаємо, підтримка усього світу Україні щодня зростає та міцніє. Кожного дня люди з усіх куточків планети не втомлюються і виходять на мирні акції проти військової агресії Росії.
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