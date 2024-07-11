Хакери показали росіянам правду про їхні втрати на фронті (фото)

Зокрема, росіяни отримали змогу побачити, як бійці їхньої армії скаржаться на свою тактику "м’ясних штурмів".
Проукраїнські хакери запустили в ефірі російського телебачення та на десятках сайтів відеоролик про втрати армії РФ на Харківському напрямку.
Про це повідомив Стратком ЗСУ.
Проукраїнські хакери 10 липня запустили в ефірі телеканалу "Первоуральск ТВ" відеоролик про втрати російських військ у війні проти України, а саме на Харківському напрямку.
Це ж відео кіберактивісти розмістили і на стартових сторінках 33-ох сайтів російських підприємств, які підтримують армію агресора.
На кадрах ролика показані покинуті тіла російських військових, і те, як окупанти скаржаться на свою тактику "м’ясних штурмів".
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Нагадаємо, на 11 липня загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули 555 620 осіб.
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