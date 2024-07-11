Хакери показали росіянам правду про їхні втрати на фронті (фото)

Зокрема, росіяни отримали змогу побачити, як бійці їхньої армії скаржаться на свою тактику "м’ясних штурмів".

Проукраїнські хакери запустили в ефірі російського телебачення та на десятках сайтів відеоролик про втрати армії РФ на Харківському напрямку.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Проукраїнські хакери 10 липня запустили в ефірі телеканалу "Первоуральск ТВ" відеоролик про втрати російських військ у війні проти України, а саме на Харківському напрямку.

Це ж відео кіберактивісти розмістили і на стартових сторінках 33-ох сайтів російських підприємств, які підтримують армію агресора.

На кадрах ролика показані покинуті тіла російських військових, і те, як окупанти скаржаться на свою тактику "м’ясних штурмів".

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Відео про втрати РФ у війні проти України запустили на російському телебаченні та виклали на сайтах / Скриншот: Стратком ЗСУ

Відео про втрати РФ у війні проти України запустили на російському телебаченні та виклали на сайтах / Скриншот: Стратком ЗСУ

Нагадаємо, на 11 липня загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули 555 620 осіб.

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