Хакери поширюють шкідливі листи із темою "Заборгованість по зарплаті": як убезпечитись

Хакери поширюють шкідливі листи із темою "Заборгованість по зарплаті": як убезпечитись

Поширення шкідливих листів зафіксувала урядова команда реагування CERT-UA при Держспецзв’язку.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що російські хакери поширюють небезпечні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті».

«У додатку до листа розміщений документ "Заборгованість по зарплаті.xls", який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файлу "Base-Update.exe" на комп'ютері та запустить його», – йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Згаданий файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп'ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant. Виявлену активність асоційовано з дільністю групи UAC-0056.

У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту: cert@cert.gov.ua.

Також українцям нагадали про безпечне листування у соцмережах в умовах війни.

Хакери повстали проти Путіна і почали персональну війну

Читайте також: